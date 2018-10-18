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VGM bursu sonuçları ne zaman açıklanacak - Vakıflar Genel Müdürlüğü 2018 burs sonuçları sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM ), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmeye devam ediliyor. 2018 - 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül – 17 Ekim 2018 tarihleri arasında en son başvuru işlemini yapan adaylar VGM burs sonuçları için bekleyişe başladı. Peki VGM bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

18.10.2018 - 10:52 | Güncelleme:

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 17 Ekim 2018 tarihinde son buldu. Başvuru işlemlerinin ardından doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı
Değerlendirme Kriterleri'ne göre değerlendirilecek. Peki VGM bur sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS YARDIMI NE KADAR?

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için henüz resmi tarih verilmedi. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemizde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

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