Vicdansız! Kediyi ezip yoluna devam etti

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 326. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LTK 775 plakalı servis aracı, sokakta seyir halindeyken kaldırımda kendisini uyaran çocuğu görmeyerek ilerledi. Devam eden sürücü o sırada sokakta bulunan kediyi ezdi.

Kedi acılar içinde kıvranırken, sürücü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çocuğun sürücüyü uyardığı ve sürücünün kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.