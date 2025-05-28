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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız! Kediyi ezip yoluna devam etti | Son dakika haberleri

        Uyarıya rağmen kediyi ezip yoluna devam etti

        Küçükçekmece'de, uyarıya rağmen kediyi ezip yoluna devam eden servis sürücüsü kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:45
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        Vicdansız! Kediyi ezip yoluna devam etti
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        Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 326. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LTK 775 plakalı servis aracı, sokakta seyir halindeyken kaldırımda kendisini uyaran çocuğu görmeyerek ilerledi. Devam eden sürücü o sırada sokakta bulunan kediyi ezdi.

        Kedi acılar içinde kıvranırken, sürücü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çocuğun sürücüyü uyardığı ve sürücünün kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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