İşte Moses'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:
"Açık olmak gerekirse, Süper Lig büyük bir lig. Süper Lig hakkında videolar izledim. Herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar. Herkes futbolcuları konuşuyor. Aslında buraya gelmeden önce birkaç oyuncuyla konuştum. Tavsiye edenler oldu. Benim için çok iyi bir tecrübe olacak."
"Daha yeni vardım ve iner inmez güzel duygular hissettim. Her şey güzel olacak. İstanbul güzel bir şehir. Türk insanı dostane ve herkes burada mutlu. En önemli olan şey de bu. Görmek için sabırsızlanıyorum."
"Aslında kulübün ne kadar iyi olduğu, bunun gibi şeyler. Büyük bir kulüp olduğunu, geçmişte oynayan oyunculardan ve ne kadar büyük isimler oynadığı konusunda konuşmalar oldu. Hatta bir iki Nijeryalı oyuncu ile de konuştum, Emmanuel Emenike gibi. Kulüp hakkında olumlu konuştular. Kulübün tarihi mükemmel ve burada olmaktan mutluyum."
"İdolüm Zinedine Zidane'dı. O büyük oyuncuydu. Sahadaki hareketleri, oynama şekli daha rahattı ve topla oynarken kendinden emindi."
"Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Taraftarların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlardan isteğim arkadaşlarımın ve benim arkamda olmaları. Umarım sizi mutlu ederiz. Takımla birlikte çok çalışıp sizi mutlu etmek istiyorum. Sadece bir gülüş ve mutluluk. Sizin mutlu ve rahat olmanızı istiyorum. Futbol oyun. Sadece oyunu seviyorum. Futbol oyununu seviyorum."
"Benim buraya gelmemde Damien Comolli'nin payı büyük. Başkana ve Comolli'ye teşekkür etmek istiyorum. Harika birisi, bana bazı şeyler gösterdi. Başkanla uzunca her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. Kulüp başkanıyla konuşmak güzel. O benim buraya gelmemi istedi. Buradayım."
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