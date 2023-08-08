Victor Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile transferde Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Victor Nelsson'a Premier Lig'den flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...
Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanabilir.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Nottingham Forest ile Galatasaray arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle, Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği yazılıyordu.
2021/22 sezonunun başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı kırmızılı forma ile 82 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.