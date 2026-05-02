Victor Osimhen'den şampiyonluk açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"
Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftardan da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız.
"KAZANIP ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMELİYİZ"
Rakibimize karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Bu maça takılıp kalmayalım. Devam etmeliyiz, evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Hiçbir şey değişmedi. Takım her şeyini verecek. Önümüzdeki maça odaklanacağız.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK"
Bu işler zor, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız.