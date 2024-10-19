Victor Osimhen: Golüm Puskas ödülüne aday olabilir
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, maçın ardından, "Attığım gol Puskas ödülüne aday olabilir" dedi.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 3-0'lık Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.
"GALİBİYETİ DOĞUM GÜNÜ OLAN HOCAMA ARMAĞAN EDİYORUM"
Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.
"ATTIĞIM GOL PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY OLABİLİR"
Nijeryalı golcü, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı." diye konuştu.
Victor Osimhen ayrıca, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.