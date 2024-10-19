Victor Osimhen: Golüm Puskas ödülüne aday olabilir

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 3-0'lık Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

"GALİBİYETİ DOĞUM GÜNÜ OLAN HOCAMA ARMAĞAN EDİYORUM"

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.