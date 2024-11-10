Victor Osimhen: Icardi'ye armağan olsun

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.

Nijeryalı futbolcu, "Mauro Icardi için önemli bir gün oldu. Burada bana hep iyi davrandı, takım için önemli figür. Çok güçlü geri dönecektir, ona güveniyoruz. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum." dedi.

ATATÜRK'Ü ANDI

Osimhen, "Öncelikle Türk halkını selamlıyorum, bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce 'Büyük İnsan'ı bilmiyordum geldikten sonra öğrendim. Ne anlama geldiğini öğrenmeye çalıştım. Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri, ben de saygı duyuyorum." diye konuştu.

Victor Osimhen, "Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.