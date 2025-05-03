Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Sivasspor maçında attığı gollerle bu sezon toplam gol sayısını 33'e çıkardı. 2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 gol atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 19:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor.

        2

        Nijeryalı forvet, Sivasspor'a karşısında takımı adına 2 gol atarak bu sezon toplamda 33 gole ulaştı.

        3

        KARİYER REKORUNU KIRDI!

        2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 kez rakip fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

        4

        GÖZÜ JARDEL'İN REKORUNDA

        Şimdiye kadar tüm kulvarlarda 37 maçta 33 gol atan Osimhen iki gol daha bulması halinde ise Mario Jardel’in rekorunu kıracak.

        5

        SÜPER LİG'DE GOL KRALI!

        Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı 27 müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız forvet, bu performansıyla da ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

        6

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol kaydetti.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Maçta gol yağmuru!
        Maçta gol yağmuru!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız