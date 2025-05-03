Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Sivasspor maçında attığı gollerle bu sezon toplam gol sayısını 33'e çıkardı. 2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 gol atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.
Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor.
Nijeryalı forvet, Sivasspor'a karşısında takımı adına 2 gol atarak bu sezon toplamda 33 gole ulaştı.
KARİYER REKORUNU KIRDI!
2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 kez rakip fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.
GÖZÜ JARDEL'İN REKORUNDA
Şimdiye kadar tüm kulvarlarda 37 maçta 33 gol atan Osimhen iki gol daha bulması halinde ise Mario Jardel’in rekorunu kıracak.
SÜPER LİG'DE GOL KRALI!
Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı 27 müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız forvet, bu performansıyla da ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol kaydetti.