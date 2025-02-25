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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Şampiyonluk için avantajlıyız - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Şampiyonluk için avantajlıyız

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından, şampiyonluk için avantajlı olduklarını fakat önlerinde daha çok maç olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 01:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 01:08
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        "Şampiyonluk için avantajlıyız"
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı.

        Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ŞAMPİYONLUK İÇİN AVANTAJLIYIZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, "Şampiyonluk için avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya odaklanacağız. Daha önümüzde çok maç var" şeklinde konuştu.

        "MOURİNHO'YA SAYGI DUYUYORUM"

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya saygı duyduğunu söyleyen 26 yaşındaki golcü, "Mourinho’ya saygı duyuyorum. Çok üst seviye bir hoca. Çok sayıda kupaları, başarıları var" dedi.

        "HAKEM ADİLDİ"

        Son olarak maçın hakemi Slavko Vincic ile ilgili gelen soru üzerine de konuşan Victor Osimhen, "Hakem bence adildi. Sahayı güzel kontrol etti. Maçı güzel yönetti. Bence sorun yoktu, gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.

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