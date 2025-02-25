Victor Osimhen: Şampiyonluk için avantajlıyız

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN AVANTAJLIYIZ" Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, "Şampiyonluk için avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahaya odaklanacağız. Daha önümüzde çok maç var" şeklinde konuştu.

"MOURİNHO'YA SAYGI DUYUYORUM" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya saygı duyduğunu söyleyen 26 yaşındaki golcü, "Mourinho’ya saygı duyuyorum. Çok üst seviye bir hoca. Çok sayıda kupaları, başarıları var" dedi.