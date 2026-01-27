Victoria Beckham'a Fransa'dan prestijli ödül: Çocuklarına teşekkür etti

Victoria Beckham, Fransa'nın başkenti Paris'te Sanat ve Edebiyat Nişanı aldı. Bu prestijli ödül, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından verildi. Ödül, sanatçıların, yazarların ve kültür figürlerinin sanat ve edebiyata bireysel katkılarını kutlamak için veriliyor. Önceki ödül sahipleri arasında Zoe Saldana, Selena Gomez, Jude Law ve Denis Villeneuve yer alıyor.

Ödül töreninde eşi David Beckham ve çocuklarına övgüler yağdıran Victoria Beckham'ı en büyük oğlu Brooklyn hariç üç çocuğu yalnız bırakmadı.

51 yaşındaki moda tasarımcısına törende 50 yaşındaki eşi David Beckham ile oğulları Romeo (23) ve Cruz (20), kızı Harper (14) eşlik etti. Törende ayrıca yakın arkadaşları, Romeo ile Cruz Beckham'ın kız arkadaşları Kim Turnbull ve Jackie Apostel de hazır bulundu.

Beklendiği gibi Beckham'larla tüm bağlarını koparan ve ABD'de eşi Nicola Peltz ile yeni bir hayat kurmayı tercih eden en büyük oğulları Brooklyn Beckham (26), törende yer almadı.

Bu, Brooklyn Beckham'ın daha önce babasının 50'nci yaş günü kutlamasına, annesinin belgeselinin İngiltere lansmanına ve David Beckham'ın Windsor Kalesi'ndeki şövalyelik törenine katılmamasının ardından, aile etkinliklerine katılmadığı son olay oldu.