        Victoria Beckham'a Fransa'dan prestijli ödül: Çocuklarına teşekkür etti

        Victoria Beckham'a Fransa'dan prestijli ödül: Çocuklarına teşekkür etti

        Paris'te Sanat ve Edebiyat Nişanı alan Victoria Beckham, ailesiyle bağını koparan oğlu Brooklyn Beckham tarafından desteklenmese de konuşmasında tüm çocuklarına teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:16
        Fransa'dan prestijli ödül
        Victoria Beckham, Fransa'nın başkenti Paris'te Sanat ve Edebiyat Nişanı aldı. Bu prestijli ödül, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından verildi. Ödül, sanatçıların, yazarların ve kültür figürlerinin sanat ve edebiyata bireysel katkılarını kutlamak için veriliyor. Önceki ödül sahipleri arasında Zoe Saldana, Selena Gomez, Jude Law ve Denis Villeneuve yer alıyor.

        Ödül töreninde eşi David Beckham ve çocuklarına övgüler yağdıran Victoria Beckham'ı en büyük oğlu Brooklyn hariç üç çocuğu yalnız bırakmadı.

        51 yaşındaki moda tasarımcısına törende 50 yaşındaki eşi David Beckham ile oğulları Romeo (23) ve Cruz (20), kızı Harper (14) eşlik etti. Törende ayrıca yakın arkadaşları, Romeo ile Cruz Beckham'ın kız arkadaşları Kim Turnbull ve Jackie Apostel de hazır bulundu.

        Beklendiği gibi Beckham'larla tüm bağlarını koparan ve ABD'de eşi Nicola Peltz ile yeni bir hayat kurmayı tercih eden en büyük oğulları Brooklyn Beckham (26), törende yer almadı.

        Bu, Brooklyn Beckham'ın daha önce babasının 50'nci yaş günü kutlamasına, annesinin belgeselinin İngiltere lansmanına ve David Beckham'ın Windsor Kalesi'ndeki şövalyelik törenine katılmamasının ardından, aile etkinliklerine katılmadığı son olay oldu.

        Ancak Beckham ailesi, oğulları ile yaşadıkları bu dramın Victoria Beckham'ın büyük gününü gölgelemesine izin vermemeye kararlı görünüyordu.

        Victoria Beckham, ödül konuşmasında, Brooklyn'in kendisine yönelik son zamanlardaki sert iddialarına rağmen, vizyonuna her zaman inandıkları için çocuklarına özel olarak teşekkür etti. Bu prestijli ödülü, kendisini coşkulu bir konuşmayla tanıtan Fransız Kültür Bakanı Rachida Dati takdim etti.

        Moda yeteneklerini öven Bakan, "Milyonlarca genç kıza kendilerinin yeni bir temsilini sundunuz. Birçoğu için gerçek bir rol model oldunuz, her birimize özgürlük ve cesaretin tadını tattırdınız" dedi.

