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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham eşi David Beckham'ın paylaştığı romantik fotoğrafla fena halde dalga geçti - Magazin haberleri

        Victoria Beckham eşi David Beckham'ın paylaştığı romantik fotoğrafla dalga geçti

        Beckham çifti, sık sık birbirleriyle sosyal medyadan şakalaşmalarıyla biliniyor. Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın paylaştığı romantik fotoğrafla fena halde dalga geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:15
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        Victoria Beckham ile David Beckham, birbirleriyle dalga geçmekten hiç çekinmiyor. Hatta bunu sosyal medyada, herkesin görebileceği şekilde yapmaktan da kaçınmıyor. Son olarak Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın sosyal medyadaki fotoğraf düzenleme hatasıyla dalga geçti.

        Evliliklerinde 25 yılı geride bırakan Beckham çifti, Fransa'da çocukları olmadan romantik bir kaçamağın tadını çıkarıyor. Üzüm bağının içinde kurulan sofrada akşam yemeği yiyen 49 yaşındaki Inter Miami'nin başkanı David Beckham, 50 yaşındaki moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'la gün batımı fotoğrafını paylaştı.

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        David Beckham'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Victoria Beckham'ın dikkatini çeken, fotoğraf filtresi seçimi oldu. Fotoğrafta Victoria'nın kendine özgü koyu kahverengi saçlarının tepesinde belirgin bir kızılımsı ton vardı.

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        Victoria Beckham, eskiden üyesi olduğu Spice Girls müzik grubunun 'Ginger' (Kızıl Saçlı) lakaplı üyesi Geri Halliwell'e benzediğini ima ederek eşi David'e esprili bir yorum yazdı: Ne? Saçlarım, neden kızıl? Hangi filtre bu David?

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        David Beckham ile Victoria Beckham, evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü bu ayın başlarında kutlamıştı.

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        4 Temmuz 1999'da evlenen çift, mor renkli sıra dışı düğün kıyafetlerini yıllar sonra yeniden giyerek kutlama yapmıştı. David Beckham, düğünlerinde kullandıkları taht tarzı koltuklara oturdukları fotoğrafı sosyal medyada, "Bakın ne bulduk" notuyla paylaşmıştı.

        #Victoria Beckham
        #David Beckham
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