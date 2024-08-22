Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Victoria Beckham'ın hayatı belgesel film oluyor

        Victoria Beckham'ın hayatı belgesel film oluyor

        Geçen yıl yayına giren David Beckham'ın hayatını anlatan belgeselin ardından, şimdi de moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın hayatı filme alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatının filmi çekiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        David Beckham'dan sonra Victoria Beckham'ın da hayatı belgesel film oluyor. Dijital platformda yayınlanacak olan belgesel, Beckham'ın Spice Girls yıllarının ardından güzellik ve moda markasını büyütmesine odaklanacak.

        "Posh Spice günleri geride kalmış olabilir ancak bugün Beckham, moda imparatorluğu kurma yolculuğuna devam ediyor ve artık hayranlar bunun ardındaki hikayeyi görebilecekler" şeklinde lanse edilen belgeselde, tasarımcının ailesi ve meslektaşları da yer alacak.

        Belgeselin yapımcılığını ise eşi David Beckham'ın yapım şirketi Studio 99 üstlenecek. Şirket, geçen yıl yayına giren ve David Beckham'ın futbol kariyerine odaklanan 'Beckham' adlı belgeseli de hazırlamıştı.

        Victoria Beckham'ın belgeselini kimin yöneteceği henüz açıklanmadı.

        1999'da evlenen Victoria ve David Beckham çiftinin bu evlilikten üç erkek, bir kız çocukları var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Victoria Beckham
        #David Beckham
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Kocası hem şiddet uyguladı, hem dolandırdı!
        Kocası hem şiddet uyguladı, hem dolandırdı!
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde