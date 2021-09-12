Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları moralleri bozmuştu.

Maçı tamamlayamayan iki oyuncunun, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile yapılacak maçta oynayamayacakları belirtildi.

Domagoj Vida'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Maçta sakatlanan bir diğer isim olan Kevin N'Koudou'nun durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira’nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.

Vida ile Teixeira’nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."