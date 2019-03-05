Vida’ya Roma kancası

Domagoj Vida için İtalya basınından yeni bir iddia geldi. Roma Sportif Direktörü Monchi’nin gelecek yaz takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida’nın da olduğu ifade edildi. Hırvat savunma oyuncusunun maliyetini 10-12 milyon euro civarında olduğu yazıldı.