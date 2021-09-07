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8 kişiye virüs bulaştırdı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı! 0:00 / 0:00

Reuters

Vietnam devlet medyasının aktardığına göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede ilan edilen kurallara uymayan ve virüsü 8 kişiye bulaştıran bir kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 yaşındaki Le Van Tri, "tehlikeli virüsü yaymaktan" suçlu bulundu. Şehir dışından yaşadığı Ca Mau kentine döndüğünde 21 günlük karantinaya girmesi gereken Tri, bu kuralı ihlal etti.

Tri'nin karantinayı ihlal etmesi sonucu 8 kişiye koronavirüs bulaştı. Bu kişilerden biri bir aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Reuters tarafından aktarılan haberde Ca Mau mahkemesine ulaşılmak istediği ancak bilgi alınmadığı ifade edildi.

Koronavirüse karşı aldığı sıkı önlemlerle gündem olan Vietnam’da, nisan ayından bu ayından vaka artışı gözlemleniyor.

Vietnam'ın en güney eyaleti olan Ca Mau, yalnızca pandemi başlangıcından beri 191 vaka ve iki ölüm kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 536 binden fazla vaka tespit edilirken, 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'da daha önce de aynı suçlamalarda iki kişiye 18 ay hapis cezası verilmişti.