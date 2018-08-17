Viitorul Constanta - Gaz Metan Medias maçı öncesi rakamlar

Romanya 1.Lig maçında Viitorul Constanta ile Gaz Metan Medias, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Viitorul Constanta 4 puanla 11. sırada, Gaz Metan Medias 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Viitorul Constanta, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gaz Metan Medias, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da Viitorul Constanta kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Gaz Metan Medias kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Viitorul Constanta önceki hafta Voluntari mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Gaz Metan Medias ise Sepsi maçında 0-0 berabere kaldı.

Viitorul Constanta, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Gaz Metan Medias, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gaz Metan Medias 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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