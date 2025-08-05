Viking - Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Başakşehir'de hedef, Viking engelini geçip adını bir üst tura yazdırmak. Turuncu-lacivertliler Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, "Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...