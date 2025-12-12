Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Vin Diesel, Cristiano Ronaldo için özel rol yazdı - Magazin haberleri

        Vin Diesel, Cristiano Ronaldo için özel rol yazdı

        Dünyaca ünlü oyuncu Vin Diesel, sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile olan fotoğrafını paylaşarak, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ikinci kısa filmi 'Los Bandoleros' için ona özel bir rol yazdığını resmen duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ronaldo için özel rol yazdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Hızlı ve Öfkeli' serisindeki 'Dominic Toretto' rolüyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senarist Vin Diesel, bulunduğu paylaşımla gündem oldu.

        Vin Diesel, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

        Vin Diesel, paylaşımının devamında hayranlarını şaşırtan bir detay da verdi. Diesel, senaryosunu yazıp yönettiği 2009 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ikinci kısa filmi 'Los Bandoleros' için Cristiano Ronaldo'ya özel bir rol yazdığını açıkladı.

        Vin Diesel, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Herkes onun 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde yer alıp almayacağını merak etti… Size dürüstçe söylemeliyim ki, o gerçekten kıymetli biri. 'Los Bandoleros' filmi için ona özel bir rol yazdık."

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Vin Diesel
        #Cristiano Ronaldo
        #Hızlı ve Öfkeli
        #Los Bandoleros
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"