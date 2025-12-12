Vin Diesel, Cristiano Ronaldo için özel rol yazdı

'Hızlı ve Öfkeli' serisindeki 'Dominic Toretto' rolüyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senarist Vin Diesel, bulunduğu paylaşımla gündem oldu.

Vin Diesel, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Vin Diesel, paylaşımının devamında hayranlarını şaşırtan bir detay da verdi. Diesel, senaryosunu yazıp yönettiği 2009 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ikinci kısa filmi 'Los Bandoleros' için Cristiano Ronaldo'ya özel bir rol yazdığını açıkladı.

Vin Diesel, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Herkes onun 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde yer alıp almayacağını merak etti… Size dürüstçe söylemeliyim ki, o gerçekten kıymetli biri. 'Los Bandoleros' filmi için ona özel bir rol yazdık."

Fotoğraflar: Avalon, Instagram