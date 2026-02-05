Habertürk
        Vinç diş polikliniğine girdi! | Son dakika haberleri

        Vinç diş polikliniğine girdi!

        İstanbul Büyükçekmece'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir vinç 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliniğine girdi. Olay yerine ekipler sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:28
        Vinç diş polikliniğine girdi!
        Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asansörlü nakliye kamyonu, 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliniğine girdi. Kaza sonrası kamyon şoförü kaçtı.

        DHA'nın haberine göre kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı.

        Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi.

        Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

        İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

