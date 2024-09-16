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        Haberler Dünyadan Vincent Cassel dördüncü kez baba oluyor: Model sevgilisi Narah Baptista hamile - magazin haberleri

        Vincent Cassel dördüncü kez baba oluyor: Model sevgilisi Narah Baptista hamile

        Eski eşi Monica Belluci'den iki, Tina Kunakey'den bir çocuğu olan Vincent Cassel, model sevgilisi Narah Baptista ile ilk, ama kendisinin dördüncü çocuğunu bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:22
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        'Siyah Kuğu', 'Ocean's Twelve' gibi filmleriyle tanınan Hollywood'un Fransız yıldızı Vincent Cassel, dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Beş yıllık eşi Tina Kunakey'den bir yıl önce ayrılan ünlü oyuncu, model sevgilisi Narah Baptista ile ilk çocuğunu bekliyor.

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        Kunakey'den ayrıldığı tarih tam olarak bilinmese de nisan ayında boşandığı düşünülen 57 yaşındaki Cassel, 27 yaşındaki model Baptista ile ilk kez geçen yıl kasım ayında görüntülenmişti.

        Baptista dün Instagram'da hamileliğini duyururken, büyüyen karnının fotoğraflarını paylaştı. Genç model, "Annen seni bekliyor" notunu yazdı.

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        Cassel'in İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile birlikteliğinden 19 yaşında Deva ve 13 yaşında Leonie adında iki kızı var. Tina Kunakey ile birlikteliğinden de 5 yaşında Amazonie adında bir çocuğu bulunuyor.

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        Cassel, şimdi 59 yaşında olan Monica Belluci ile 1996 yapımı 'The Apartment' filminin setinde tanıştıktan sonra 1999'da evlenmişti. 14 yıllık evlilikten sonra 2013 yılında boşandılar.

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        Cassel, iki yıllık birlikteliğin ardından Tina Kunakey ile 2018'de evlenmiş, çiftin evliliği beş yıl sürmüştü.

        #Narah Baptista
        #Vincent Cassel
        #Hamile
        #bebek
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