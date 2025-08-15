Habertürk
Habertürk
        Vincenzo Montella'dan Jose Mourinho'ya ziyaret! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Jose Mourinho'ya ziyaret!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 20:05 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:05
        Montella'dan Mourinho'ya ziyaret!
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montella ve Mourinho, Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

        2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu.

