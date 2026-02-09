Habertürk
        Vincenzo Montella'dan Juventus'a ziyaret! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Juventus'a ziyaret!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Serie A ekibi Juventus'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:56
        Montella'dan Juventus'a ziyaret!
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'daki kulüp ziyaretlerine Juventus ile devam etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Juventus'un Torino kentindeki tesislerine giden Montella, kulübün sportif direktörü Marco Ottolini, futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, teknik direktör Luciano Spalletti ile ekibi ve A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız'la bir araya geldi.

        İtalyan teknik adamın Juventus ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da yer aldı. Üç isim, daha sonra da takımın antrenmanını izledi. Montella, Russo ve Polino, yarın da Inter Kulübünü ziyaret edecek.

        twitter
