Vincenzo Montella kazanan 11'i bozmadı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan deplasmanında kazanan 11’ bozmadı. Eldivenleri Uğurcan Çakır’a emanet eden Montella, savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek ikilisini görevlendiren İtalyan teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız’ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

3 BİN 370 GÜN SONRA İSPANYA İLE KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, 3 bin 370 gün sonra İspanya ile rakip oldu. İki takım son olarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın grup etabında rakip olmuş ve İspanyollar karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

REKLAM

KAAN AYHAN SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

A Millilerin, İspanya’yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan, son anda kadrodan çıkartıldı. Kasığından bir sakatlık yaşayan Kaan Ayhan, mücadele kadrosunda yer almadı.

Öte yandan Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz da karşılaşmanın kadrosunda yer almayan isimler oldu.