        Vincenzo Montella kazanan 11'i bozmadı!

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya'da İspanya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

        Giriş: 07.09.2025 - 21:57 Güncelleme: 07.09.2025 - 21:57
        Montella kazanan 11'i bozmadı!
        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan deplasmanında kazanan 11’ bozmadı. Eldivenleri Uğurcan Çakır’a emanet eden Montella, savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek ikilisini görevlendiren İtalyan teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız’ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

        3 BİN 370 GÜN SONRA İSPANYA İLE KARŞI KARŞIYA

        A Milli Futbol Takımı, 3 bin 370 gün sonra İspanya ile rakip oldu. İki takım son olarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın grup etabında rakip olmuş ve İspanyollar karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

        KAAN AYHAN SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

        A Millilerin, İspanya’yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan, son anda kadrodan çıkartıldı. Kasığından bir sakatlık yaşayan Kaan Ayhan, mücadele kadrosunda yer almadı.

        Öte yandan Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz da karşılaşmanın kadrosunda yer almayan isimler oldu.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Yaklaşık 2 yıl aranın ardından A Milliler, Konya’da maça çıkarken, taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Tamamı dolan tribünlerde bayraklarla görsel şov oluşturdu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç önünde oyunculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

        ADALET BAKANI TUNÇ, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

        Türkiye’nin İspanya’yı konuk ettiği karşılaşmayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tribünlerden takip etti. Bakan Tunç’a TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

        LUIS DE LA FUENTE DE KAZANAN KADROYU SAHAYA SÜRDÜ

        İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente de grubun ilk maçında 3-0 kazanılan Bulgaristan karşılaşmanın 11’inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kaleyi Simon’a emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını Porro, Le Normand, Huijsen ve Cucurella’dan oluşturdu. Orta alanda Zubimendi, Pedri ve Merino üçlüsünü sahaya süren de la Fuente; hücum hattının sağında Yamal, solunda Nico Williams, ileri uçta ise Oyarzabal’ı 11’de görevlendirdi.

