Vincenzo Montella, Kocaeli'de!

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izlemeye stadyuma geldi.

14 Ekim'de Türkiye - ile Gürcistan arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde atmosferi yerinde gören Montella, Kocaelispor - Rizespor maçını da kendisine ayrılan locadan takip etti.