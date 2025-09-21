Vincenzo Montella, Kocaeli'de!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçını stadyumdan takip etti.
Giriş: 21.09.2025 - 17:21 Güncelleme: 21.09.2025 - 17:21
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izlemeye stadyuma geldi.
14 Ekim'de Türkiye - ile Gürcistan arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde atmosferi yerinde gören Montella, Kocaelispor - Rizespor maçını da kendisine ayrılan locadan takip etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ