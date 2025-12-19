Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Vinçle taşınan kepçe düştü! | Son dakika haberleri

        Vinçle taşınan kepçe düştü!

        Bursa'da vinçle taşınan kepçe, halat kopunca 5 metreden düştü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vinçle taşınan kepçe düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, vinçle taşınan kepçe, bağlı olduğu halatın kopmasıyla 5 metreden asfalt zemine düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak’ta meydana geldi.

        Bir evin yüksek girişli bahçe katına taşınmak için vinçle kaldırılan kepçe, halatların kopmasıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt zemine düşerek ters döndü.

        Kepçede hasar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!