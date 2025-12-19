Vinçle taşınan kepçe düştü!
Bursa'da vinçle taşınan kepçe, halat kopunca 5 metreden düştü. O anlar kameraya yansıdı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, vinçle taşınan kepçe, bağlı olduğu halatın kopmasıyla 5 metreden asfalt zemine düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA'nın haberine göre olay, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak’ta meydana geldi.
Bir evin yüksek girişli bahçe katına taşınmak için vinçle kaldırılan kepçe, halatların kopmasıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt zemine düşerek ters döndü.
Kepçede hasar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.