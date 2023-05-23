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Haberler Futbol İspanya
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Vinicius, ırkçılara ceza verilmesini istiyor!

Vinicius, İspanya'da uğradığı ırkçı hakaretlerin cezalandırılmasını istedi.

Vinicius, ırkçılara ceza verilmesini istiyor!
AA

İspanya futbolunda ırkçılık tartışmalarıyla gündeme gelen Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius, uğradığı ırkçı hareketlerin cezalandırılmasını istedi.

Vinicius, sosyal medyadan yayınladığı bir videoda, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bu sezon bazı deplasman maçlarında uğradığı ırkçı hakaret görüntülerini paylaştı.

Son olarak ligin 35. haftasında oynadıkları Valencia maçında yaşananların yanı sıra Atletico Madrid, Barcelona, Valladolid, Mallorca deplasmanlarında rakip takımın taraftarlarınca kendisine söylenen ırkçı söylemleri yayımlayan Vinicius, "Deplasmanda oynanan her maç tatsız bir sürpriz. Bu sezon pek çok şey yaşandı. Ölüm dilekleri, asılı oyuncak bebek, birçok suç duyurusu. Hepsi kayıtlı. Her zaman cevap aynı. Münferit olaylar, bir taraftar. Ama hayır münferit değil. İspanya'nın farklı şehirlerinde tekrarlanan olaylar." ifadelerini kullandı.

"Futbol değil, insanlık dışı." değerlendirmesinde bulunan Vinicius, "Bu insanları cezalandırmak için, kulüpleri sportif olarak cezalandırmak için eksik olan ne?" diye sorarak, La Liga'ya sponsor olan şirketleri ve "rezalet" olarak tanımladığı maçlardaki ırkçı olayları yayımlayan televizyonları da eleştirdi.

Diğer yandan Real Madrid Kulübünden gelen tepkiler sonrasında İspanya Futbol Federasyonu ve Hakem Teknik Komitesi, Valencia-Real Madrid maçının VAR hakemi Ignacio Iglesias Villanueva'nın açığa alınması kararını aldı.

İspanya futbolunda geride kalan 35. haftaya damgasını vuran olay, Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşandı.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı statta anons yapılmasının ardından oyun, tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Irkçılık olayını, Valencia ve Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü, FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi üst düzey futbol yöneticileri ile aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de olduğu çok sayıda siyasetçi kınamıştı.

Real Madrid'in başvurusu üzerine de savcılık, olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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