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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle Türkiye’de de alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uzmanlar özellikle bugünlerde kişisel hijyenin önemine dikkat çekiyor.

El yıkama hiç şüphesiz ki bu hijyen önlemlerinin ilk sırasında yer alıyor. Ancak belki de bir o kadar kritik unsur ise elimizden düşmeyen cep telefonları. Gündelik hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlar, virüs ve bakterilerin yayılmasında da rol oynayabiliyor.

Bu yüzden koronavirüs salgını ile birlikte cep telefonlarının nasıl temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konusu da artık giderek daha fazla önem kazanıyor. İşte uzmanlara göre cep telefonlarını dezenfekte ederken dikkat edilmesi gereken noktalar…

1- Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın

2- Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ie ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

3- Mikrofiber bezi, su ve evde kullanılan sabunla ıslatın.

4- Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin.

5- Giriş çıkışlardan telefona su kaçmamasına dikkat edin. Çünkü suya dayanıklı telefonlar bile zaman içerisinde koruma özelliğini yitirebiliyor.

6- Son olarak telefonunuzu temiz bir mikrofiber bezle kurulayın.



APPLE KILAVUZUNU DEĞİŞTİRMİŞTİ

Koronavirüs salgını ile birlikte cep telefonları hijyeninin öneminin artması Apple’ı da harekete geçirmişti. ABD’li şirket, salgına bağlı artan hijyen hassasiyetiyle birlikte iPhone başta olmak üzere “Apple Ürünlerini Temizleme” kılavuzunu değiştimişti.

Apple, destek sayfasında yer alan “iPhone'unuzu temizleme” bölümüne şu maddeyi eklemişti:

“iPhone'umda dezenfektan kullanabilir miyim?

Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox marka dezenfektan mendil kullanarak iPhone'unuzun dış yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Ağartıcı madde kullanmayın. Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve iPhone'unuzu herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.”