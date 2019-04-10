Son yapılan bir bilimsel araştırmada, alınan vitamin takviyelerinin sağlığa iyi gelmesinin aksine vücuda zararlı olabileceği açıklandı.
Araştırmayı yapan uzmanlar, vitamin takviyesi almak yerine edinilen iyi bir beslenme alışkanlığının daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.
DHA'nın haberine göre; ABD'deki Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme ve Bilim Bölümü´nden Doç. Dr. Fang Fang Zhang, araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, düzenli olarak kullanılan vitamin haplarının ölüm riskini azaltmadığı, aksine sağlığa zararlı olabileceği yönünde kanıtlar olduğunu belirtti.
NBC News´in aktardığı habere göre, araştırmayı gerçekleştiren Doçent Doktor Zhang ve meslektaşları 27 bin 725 Amerikalı yetişkinin katıldığı deneyde vitamin haplarının ve gıdalarda bulunan besinlerin etkilerini inceledi.
"VİTAMİNLERİ BESİNLERDEN ALA DENEKLERİN ÖLÜM RİSKİ DAHA AZ"
Deneye katılanların yarısından fazlası vitamin ve mineral takviyeleri aldığını aktardı. Araştırmacılar, deney sırasında besin takviyesi almanın ölüm riskini düşürmediği bunun yerine sağlıklı beslenerek vitaminleri besinlerden alan deneklerin ölüm riskinin daha az olduğu sonucuna vardı.
Buna göre deney sonuçlarında, besin takviyesi almak kalp ve damar hastalıkları veya kanser gibi hastalıklarda ölüm riskini düşürmezken gıdalardan alınan yeterli miktardaki K vitamininin bahsi geçen hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini yüzde 20 düşürdüğü ortaya çıktı.
Araştırmacılar ayrıca deneklerin yiyeceklerden aldığı besinlerin vücutları için koruyucu ancak besin takviyelerinden aldıkları vitaminlerin vücutları için koruyucu olmadığı sonucuna vardı.
Diğer yandan çok fazla miktarda kalsiyum takviyesi almanın kanserden dolayı ölüm riskini arttırabileceği ifade edildi.
Detroit Tıp Merkezi´nden Kelly Sanna-Gouin, vitamin takviyeleri satın almak yerine besin değeri yüksek gıdalar tüketmenin daha faydalı olacağını söyledi.
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