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        Haberler Spor Futbol Vitor Hugo, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Vitor Hugo, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu

        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ın ardından Trabzonspor'un eski futbolcularından Vitor Hugo'yu da transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:46
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        Terim'in son transferi Vitor Hugo!
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        Yunanistan ekiplerinden Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ın ardından tanıdık bir ismi daha kadrosuna kattı.

        Yeşil Yoncalar, Trabzonspor'un eski futbolcusu Vitor Hugo'yu transfer ettiğini açıkladı.

        Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

        2020 ile 2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, ardından ülkesinin Bahia takımına transfer olmuştu.

        Panathinaikos, Fenerbahçe'den milli futbolcu Samet Akaydin'i de kiralamıştı.

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