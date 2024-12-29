Vitor Pereira: Takımın gerçek ruhunu gösterdiler

İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Tottenham'la 2-2 berabere kalan Wolverhampton'un teknik direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira, Tottenham Hotspur karşısında Jorgen Strand Larsen'in son dakikalarda attığı golle beraberlik elde eden Wolves'un gösterdiği mücadele ruhundan memnun olduğunu belirtti.

Portekizli teknik direktör, takımın başındaki ilk üç maçından yedi puan toplamış olsa da, sezonun yarısı geride kalmışken Wolves'un küme düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde bulunduğunu hatırlatarak geliştirilmesi gereken çok şey olduğuna dikkat çekti. Pereira, oyuncularının tehlikeden uzaklaşmak için fazlasıyla kaliteli olduklarına inandığını ifade etti.

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"1 PUAN KÖTÜ DEĞİL" "Her şeyden önce Premier Lig'de atmosfer harika, stadyumlar muhteşem ve bu hisleri tarif etmek mümkün değil, ama hissettiklerimiz gerçekten büyüleyici. Maça gelirsek, zorlu bir maçtı. "Tottenham, çok yoğun bir takım çünkü çok fazla baskı yapıyorlar. İlk yarıda bu baskıyı kontrol etmekte bazı sorunlar yaşadık, ama rekabet ettik. "İkinci yarıda ise bence biraz daha geriye çekildiler ve biz de topa sahip olmaya başladık, biraz problem yaratmaya başladık. Sonunda bir puan kötü değil."

"MÜCADELE RUHUNU GÖRDÜM" "Bu, geriden gelip gol attığımız ilk maçtı. İlk kez, sonucu değiştirmek için mücadele eden ruhu gördüm ve işte bu, görmek istediğim ruh. Oyuncularımdan çok memnunum. Çok fazla risk aldık ve bu hafta bizim için zordu, çünkü Toti sakatlandı, devre arasında Cunha'nın hamstringlerinde bir problem oldu. Bu da demek oluyor ki çok fazla seçeneğimiz olmayan bir kadroya sahibiz, ama devre arasında sahaya giren oyuncular, takımın gerçek ruhunu gösterdi. "Her zaman geliştirecek çok şey var. Sahada çalışma şansımız olduğunda, daha fazla topa sahip olup oyunu kontrol edebileceğimize inanıyorum – bunun seviyeyle birlikte artacağını düşünüyorum. REKLAM "Ama bugün, yine de oyuncularımla gurur duyuyorum çünkü diğer maçlarda gördüğüm aynı ruhu gördüm; mücadele eden, rekabet eden, kişilik sergileyen bir takım. İkinci yarıda 2-2'yi bulduk ve 3-2 yapma şansımız vardı ama bu sonuç bizim için iyi bir sonuç."