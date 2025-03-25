Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio ile ilişkisi hakkında konuştu - magazin haberleri

        Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio ile ilişkisi hakkında konuştu

        Vittoria Ceretti, iki yıllık sevgilisi Leonardo DiCaprio ile ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        ABONE OL

        Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ile iki yıldır birlikte olan İtalyan model Vittoria Ceretti, bugüne dek genelde sessiz kalmayı tercih ettiği ilişkisi hakkında konuştu.

        26 yaşındaki modelle 50 yaşındaki Hollywood yıldızı, 2023'te başladıkları ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Zaman zaman gazetecilerin objektiflerine yansıyan çift, bugüne dek herhangi bir etkinlikte yan yana poz vermedi. Haklarında nişanlandıkları ve evlenecekleri yönünde iddialar olsa da bu söylentilerle ilgili hiç açıklama yapılmadı.

        REKLAM

        Vittoria Ceretti, verdiği röportajda, 'DiCaprio'nun sevgilisi' olarak etiketlenmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ceretti; "Senden daha fazla takipçisi olan biriyle ilişkiye başladığın anda, 'birinin kız arkadaşı' ya da 'birinin erkek arkadaşı' oluyorsun. Bu son derece sinir bozucu olabiliyor" dedi.

        Vittoria Ceretti; "Birdenbire, insanlar senden filanca adamın eski sevgilisi ya da filanca adamın kız arkadaşı olarak bahsediyor. İnsanların sana yapıştırdığı etiketler yüzünden istediğin kişiyi sevemeyeceğini düşünmek hoş değil" ifadesini kullandı.

        Leonardo DiCaprio ile İtalya'nın Milano kentinde tanıştıklarını söyleyen Vittoria Ceretti, ilişkisi hakkında daha fazla detay vermek istemediğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Vittoria Ceretti
        #Leonardo DiCaprio
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili