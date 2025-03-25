Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio ile ilişkisi hakkında konuştu

Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ile iki yıldır birlikte olan İtalyan model Vittoria Ceretti, bugüne dek genelde sessiz kalmayı tercih ettiği ilişkisi hakkında konuştu.

26 yaşındaki modelle 50 yaşındaki Hollywood yıldızı, 2023'te başladıkları ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Zaman zaman gazetecilerin objektiflerine yansıyan çift, bugüne dek herhangi bir etkinlikte yan yana poz vermedi. Haklarında nişanlandıkları ve evlenecekleri yönünde iddialar olsa da bu söylentilerle ilgili hiç açıklama yapılmadı.

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Vittoria Ceretti, verdiği röportajda, 'DiCaprio'nun sevgilisi' olarak etiketlenmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ceretti; "Senden daha fazla takipçisi olan biriyle ilişkiye başladığın anda, 'birinin kız arkadaşı' ya da 'birinin erkek arkadaşı' oluyorsun. Bu son derece sinir bozucu olabiliyor" dedi.

Vittoria Ceretti; "Birdenbire, insanlar senden filanca adamın eski sevgilisi ya da filanca adamın kız arkadaşı olarak bahsediyor. İnsanların sana yapıştırdığı etiketler yüzünden istediğin kişiyi sevemeyeceğini düşünmek hoş değil" ifadesini kullandı.

Leonardo DiCaprio ile İtalya'nın Milano kentinde tanıştıklarını söyleyen Vittoria Ceretti, ilişkisi hakkında daha fazla detay vermek istemediğini belirtti.