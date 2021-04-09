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Vivaldi’nin 'Dört Mevsim'i dört farklı kemanla İş Sanat'ta

Milli Reasürans Oda Orkestrası bu akşam İş Sanat sahnesinde dünyada bir ilke imza atacak. Vivaldi'nin ölümsüz eseri Dört Mevsim Keman Konçertosu, her mevsim için özel olarak tasarlanan dört farklı kemanla ses bulacak. Konser saat 20.30'dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

Vivaldi’nin 'Dört Mevsim'i dört farklı kemanla İş Sanat'ta

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri dünyada bir ilke imza atıyor.

Batuhan Uzgören’in şef, keman sanatçısı Can Özhan’ın solist olduğu konserde, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri Dört Mevsim Keman Konçertosu, keman yapımcısı Ecevit Tunalı tarafından her mevsim için özel olarak tasarlanan dört farklı kemanla ses buluyor. Her konçertonun ses rengine ve karakterine uygun olarak tasarlanan bu kemanlar ilk kez bu konserin İş Kuleleri konser salonundaki seyircisiz kaydında çalındı.

George Frideric Haendel’in Konçerto Grosso eseriyle başlayan konser, bu akşam saat 20.30’dan itibaren ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat çevrim içi programında yer alan, şefliğini Hakan Şensoy ve Oğuzhan Kavruk’un üstlendiği; Telman Hacıyev, Enrique Alessio, Johann Sebastian Bach, Johann Samuel Endler, Francesco Durante, George Philipe Telemann ve Gioacchino Rossini gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği diğer konserleri de sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebiliyor. Milli Reasürans’ın önceki aylarda yayınlanmış olan 4 konseri bugüne kadar 1 milyondan fazla izlenme aldı.

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