Viyadük inşaatında demir çöktü: 9 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirlerin çökmesi sonucunda 9 işçi yaralandı
Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.