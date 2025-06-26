Vladimir Putin: İsrail-İran çatışması geride kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Forumu’nda konuştu.

AEB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 97 milyar dolara ulaştığını belirten Putin, söz konusu ticarette ulusal para birimlerinin yüzde 93 paya sahip olduğunu söyledi.

Rusya’nın, Dünya Bankası ve Batı merkezli finans kurumlarıyla “zorlu” ilişkilere sahip olduğunu anlatan Putin, “Bunun nedeni söz konusu kurumların siyasi önyargılarıdır.” dedi.

Putin, Rusya’nın Batılı finans kurumlarına bağımlılığını azaltmaya çalıştığının altını çizdi.

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Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına değinen Putin, “Benim hukuk eğitimim var. Altın ve yabancı döviz rezervlerimizin hırsızlığı hakkında düşündüm. Hırsızlık gizlice yapılır. Yapılan ise doğrudan soygundu. Bu nedenle finansa dair araçlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Putin, İsrail ile İran arasındaki gerilime değinerek, “Mayıs ayında, (AEB ile) İran’la serbest ticaret anlaşması devreye girdi. Neyse ki Orta Doğu'daki durum istikrar kazanıyor. İsrail ve İran arasındaki uzun süredir devam eden çatışma artık geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu gelişme, bölgedeki tüm ülkelerle daha yakın ilişkiler geliştirmemizin önünü açıyor.” ifadesini kullandı.

Rusya: İran ve İsrail’in ateşkese uymaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konuları değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesine değinen Zaharova, İran ve İsrail'in ateşkese uymaya hazır olduklarını bildirdiklerine işaret etti. REKLAM Zaharova, "Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail ve ABD'nin yasa dışı ve saldırgan eylemlerinden sonra tehlikeli askeri gerginlik çarkının durdurulacağına dair umut doğdu." ifadelerini kullandı. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yasa dışı ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu belirten Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimindeki İran nükleer tesislerinin, ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef haline gelmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) yönelik sorun yarattı, UAEA ile İran arasında sağlanan anlaşmanın uygulanması sürecine engeller oluşturdu. Saldırıların planlanmasında bilgi kaynağı olarak kullanılan ajansın doğrulama sisteminin güvenirliği sorgulanmaya başladı. ABD ve İsrail, UAEA faaliyetlerine verilen muazzam zarardan sorumlu."

UAEA'nın "itibarına verilen zararın" zamanla onarılacağı umudunu paylaşan Zaharova, bunun için de gerekli koşulların oluşturulması, barışın sağlanması ve İran'daki nükleer tesislere ileride saldırı düzenlenmeyeceğine dair garantilerin verilmesi gerektiğini vurguladı. REKLAM Mariya Zaharova, olan bitenlerin tarafsız şekilde değerlendirilmesi, bir daha yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi. "İran ile barışçıl nükleer alandaki işbirliğimizi sürdüreceğiz" İran ile barışçıl nükleer alandaki işbirliğini sürdürdüklerini dile getiren Zaharova, bunun "meşru" olduğunu belirterek, "Bu işbirliğini sürdüreceğiz. İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında her alanda işbirliğimiz gelişmeye devam edecek." diye konuştu. Rusya'nın sorunun çözümüne ilişkin bazı önerilerde bulunduğuna işaret eden Zaharova, "İran nükleer programıyla ilgili meselenin çözümü, Orta Doğu'daki diğer krizlerin çözümü gibi sadece diplomasi ve müzakereler yoluyla sağlanabilir. Buna alternatif yok. Ülkemiz bu süreçte her türlü desteği sağlamaya devam edecek. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde teyit edildi." dedi.