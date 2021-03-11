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Vodafone askerlik görevini yapanlar için Askerfone tarifelerini çıkardı

Vodafone’un askerlik görevini yapanlar için geliştirdiği yeni faturasız Askerfone tarifeleri kullanıma sunuldu. Askerfone tarifelerinde seçilen 5 yurtiçi mobil ve 2 sabit hat olmak üzere en fazla 7 numarayla iletişime geçilebilecek.

Vodafone askerlik görevini yapanlar için Askerfone tarifeleri çıkardı - Haberler
HABERTURK.COM

Vodafone, askerlik görevini yapanların kullanımına yönelik yeni tarifeler geliştirdi. Vodafone’un yeni faturasız Askerfone tarifelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ön şartları gereğince, seçilen 5 yurtiçi mobil ve 2 sabit hat olmak üzere en fazla 7 numarayla iletişime geçilebilecek. Hatlar, hafta içi 08:00-18:00 saatleri arasında 7 numara da dahil olmak üzere konuşmaya kapalı olacak. Yeni tarifelerde internet servisleri aktive edilemeyecek.

Askerfone tarifleriyle ilgili olarak Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi:

“Askerlik görevini yapanların sevdikleriyle iletişimini sürdürebilmesi için Askerfone adı altında faturasız tarifeler geliştirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ön şart olarak belirttiği özellikleri sağlayan bu tarifelerimizle, askerlik görevini yapanlar bu süreçte sevdikleriyle hasret giderebilecek. Abonelerimiz askerlik görevlerinin bitmesiyle birlikte herhangi bir faturasız tarifeye geçiş yapabilecek.”

ASKERİ BİRLİKLERDEN ALINABİLECEK

Kullanıcılar, askeri birliklerdeki noktalarda numara taşıyarak veya yeni hat alarak, Vodafone mağazalarında ise sadece numara taşıyarak Askerfone tarifelerine geçebiliyor. Yeni hat alarak Askerfone’lu olanlara özel, her yöne 500 dakika, Vodafone’lularla sınırsız konuşma ve 3500 SMS içeren, 28 gün geçerli paket hediye olarak sunuluyor.

Askerfone tarifeleri, sesli görüşme, SMS veya veri kullanım hakkı içermiyor. Askerfone tarifelerinde bulunanlar, ses ve SMS hakkı içeren Askerfone Kolay Paketlerinden faydalanabiliyor. Her yöne 500 dakika, Vodafone’lularla sınırsız konuşma, 1000 SMS içeren, telsiz kullanım ücreti dahil, 28 günlük Asker Süper Kolay Paketi 20 TL’den sunuluyor. Diğer yandan, 1500 SMS içeren 28 günlük SMS paketi ise 5 TL’den satın alınabiliyor.

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