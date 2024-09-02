Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte teknoloji ihtiyaçları artan aileler için yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Şirket, teknolojiye adım atan gençlere ve onların ebeveynlerine yönelik özel bir kampanya başlattığını belirtti. 16 yaş altı çocuklarına ilk hat, ilk akıllı saat ve ilk telefon almak isteyen ailelere özel fırsatlar sunuluyor.

EYLÜL AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Vodafone'da ilk hattını ve ilk cihazını almaya hazırlanan ailelere özel olarak, 165 TL’den başlayan tarife fiyatlarının yanı sıra Vodafone’lulara özel Vodafone FLEX güvencesiyle kampanyada sunulan akıllı telefonlarda 1.400 TL’ye kadar indirim fırsatı sağlanıyor. Diğer yandan, Vodafone FLEX güvencesiyle ilk akıllı saatini alacak müşteriler için ise 1.780 TL’ye varan indirim ve 150 TL’lik tarife teklifleri sunuluyor. Bu yapılan okula dönüş kampanyasının eylül sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, müşterilerimizin dönemsel ihtiyaçlarını anlıyor ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimiz için her yıl yaptığımız gibi bu yıl da ‘okula dönüş’ kampanyası düzenliyoruz. Ebeveynlerin %86’sı çocukları için operatör seçerken öncelikli olarak uygun tarife tekliflerine ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde, %75’i çocuklarına alacakları teknolojik cihazların fiyatları konusunda endişe duyuyor. Dolayısıyla, çocuklar için cihaz alırken en önemli kriter uygun fiyat oluyor. Daha önce yaptığımız gibi bu okula dönüş döneminde de ailelere indirimli tarife ve cihaz teklifleri sunuyoruz. Vodafone olarak, hem ailelerin cebini düşünen hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayan fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”