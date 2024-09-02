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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone'dan okula dönüş kampanyası - Teknoloji Haberleri

        Okula dönüş kampanyası

        Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin teknoloji ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle karşılayabileceği yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. 16 yaş altı çocuklarına ilk hattını almak isteyen ailelere özel, Vodafone FLEX ile ilk telefon ve ilk saatlerinde geçerli indirim dönemi başladığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:08
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        Okula dönüş kampanyası
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        Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte teknoloji ihtiyaçları artan aileler için yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Şirket, teknolojiye adım atan gençlere ve onların ebeveynlerine yönelik özel bir kampanya başlattığını belirtti. 16 yaş altı çocuklarına ilk hat, ilk akıllı saat ve ilk telefon almak isteyen ailelere özel fırsatlar sunuluyor.

        EYLÜL AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

        Vodafone'da ilk hattını ve ilk cihazını almaya hazırlanan ailelere özel olarak, 165 TL’den başlayan tarife fiyatlarının yanı sıra Vodafone’lulara özel Vodafone FLEX güvencesiyle kampanyada sunulan akıllı telefonlarda 1.400 TL’ye kadar indirim fırsatı sağlanıyor. Diğer yandan, Vodafone FLEX güvencesiyle ilk akıllı saatini alacak müşteriler için ise 1.780 TL’ye varan indirim ve 150 TL’lik tarife teklifleri sunuluyor. Bu yapılan okula dönüş kampanyasının eylül sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

        Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, müşterilerimizin dönemsel ihtiyaçlarını anlıyor ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimiz için her yıl yaptığımız gibi bu yıl da ‘okula dönüş’ kampanyası düzenliyoruz. Ebeveynlerin %86’sı çocukları için operatör seçerken öncelikli olarak uygun tarife tekliflerine ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde, %75’i çocuklarına alacakları teknolojik cihazların fiyatları konusunda endişe duyuyor. Dolayısıyla, çocuklar için cihaz alırken en önemli kriter uygun fiyat oluyor. Daha önce yaptığımız gibi bu okula dönüş döneminde de ailelere indirimli tarife ve cihaz teklifleri sunuyoruz. Vodafone olarak, hem ailelerin cebini düşünen hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayan fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”

        KREDİ KARTSIZ 12 AYDA ÖDEME

        Okula dönüş kampanyasında, Vodafone FLEX güvencesi ile Samsung Galaxy A15 128 GB akıllı telefon 1.476 TL indirim, Samsung Galaxy A15 256GB akıllı telefon 720 TL indirim ve kredi kartsız 12 ayda ödeme avantajıyla sunuluyor. Ek olarak, Vodafone FLEX ile Samsung Galaxy A25 5G 128GB akıllı telefon, kampanya dönemine özel kredi kartsız 12 ayda ödeme imkânıyla ve 300 TL ek indirim avantajıyla satın alınabiliyor. Diğer yandan, 16 yaş altı müşteriler için TCL MT42 akıllı çocuk saati kredi kartsız, 12 ayda ödeme imkânı ve 1780 TL’ye varan indirimle sağlanıyor.

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