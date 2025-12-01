Habertürk
        Vodafone Kırmızı Işık uygulamasıyla şiddete dur çağrısı - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Kırmızı Işık uygulamasıyla şiddete dur çağrısı

        Ünlü oyuncu Demet Evgâr, marka yüzü olduğu Vodafone için kamera karşısına geçti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için çekilen reklamda, 11 yıl önce hayata geçirilen Vodafone Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların acil durumlarda çağrı gönderebilecekleri hatırlatılıyor.

        Giriş: 01.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:10
        'Kımızı Işık'la şiddete dur çağrısı
        Vodafone’un marka yüzü Demet Evgâr, şirket için çektiği 5G temalı ilk reklam filminin ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için ikinci kez kamera karşısına geçti. Filmde, kadınların günlük hayatlarında kendilerini güvensiz hissettikleri için rol yapmak zorunda kaldıkları anlar anlatılıyor ve asıl konuşulması gereken kadın rollerinin bu anlar olduğu vurgulanıyor. Filmin sonunda kadınlara acil durumlarda Kırmızı Işık uygulamasıyla çağrı gönderebilecekleri hatırlatılıyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Vodafone olarak, teknolojiyi yalnızca hayatı kolaylaştıran bir araç olarak değil, toplumsal faydayı, eşitliği ve geleceğe umutla bakmayı destekleyen bir alan olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele için geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulaması, kadınların ekonomik hayata katılımını sağlamak için hayata geçirdiğimiz Dijital Benim İşim projesi ve kadın voleybolu sponsorluğumuz gibi inisiyatiflerle, kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde var olmasına katkı sunuyoruz. Demet Evgâr, yıllardır mesleğindeki büyük başarısının yanında, toplumsal konulardaki duyarlılığı, özellikle de kadınların güçlenmesi konusundaki hassasiyeti ile hepimize ilham veriyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet elçisi olarak, kadınların toplumda daha görünür olması için çalışmalar yürütüyor. Demet Evgâr’ın cesareti, enerjisi ve yenilikçi bakış açısı, Vodafone’un kapsayıcı, cesur ve geleceği şekillendiren marka değerleriyle bire bir örtüşüyor. Kendisiyle yaptığımız işbirliğinin, sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal fayda anlamında da güçlü bir iz bırakacağına inanıyoruz. Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırladığımız reklamda kendisiyle çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

        KADINLAR ROL YAPMAK ZORUNDA KALIYOR

        Vodafone’un 25 Kasım reklam filminde, Demet Evgâr bir tiyatro sahnesinde, oyundan hemen önce, konuşma yaparken görülüyor. Evgâr, kadınların güvensiz hissettikleri anlarda, oyuncu olmamalarına rağmen rol yapmak zorunda kaldıkları durumlara dikkat çekiyor. Gece eve dönerken telefonda biriyle konuşuyormuş gibi yapmak, işyerinde gördüğü psikolojik şiddete rağmen güçlü kadın rolü yapmak, gördüğü şiddeti çocuğundan saklamak için gülümsüyor gibi yapmak, kadınların günlük hayatlarında deneyimledikleri zorunluluklardan sadece birkaçı. Diğer yandan, her gün kadınların toplumdaki farklı rolleri üzerine konuşuluyor. Asıl konuşulması gereken kadın rollerinin güvensizlik hissinden dolayı yapılmak zorunda kalınan roller olduğu vurgulanarak, kadınların böyle anlarda ve acil durumlarda Kırmızı Işık ile çağrı gönderebilecekleri ve şiddete dur diyebilecekleri hatırlatılıyor.

        BUGÜNE KADAR 381 BİNDEN FAZLA İNDİRİLDİ

        Vodafone, Kırmızı Işık uygulamasıyla şiddetin karşısında, kadınların yanında duruyor. Kırmızı Işık, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulamaya acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, tek tuş ile yakınlarına telefonla erişebiliyor ve tehlikede bulunduğunu bildiren ve nerede olduğu bilgisini içeren acil SMS gönderebiliyor. Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. En yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri mevcut olan uygulama, Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama, bugüne kadar 381 binden fazla indirildi ve aylık ortalama 1.000 aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

