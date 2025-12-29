Habertürk
Habertürk
        Vodafone'un çevre performansına CDP'den tam not - Teknoloji Haberleri

        Vodafone'un çevre performansına CDP’den tam not

        Vodafone Grubu, çevre konusundaki şeffaf yaklaşımı ve iklim değişikliğiyle mücadelede sergilediği yüksek performans ile bu yıl da global çevre kuruluşu CDP'nin A listesinde yer aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:09
        Çevre performansına CDP'den tam not
        Şirketten yapılan açıklamaya göre ,klim değişikliğiyle mücadelede sergilediği yüksek performans ve kurumsal şeffaflık sayesinde, kâr amacı gütmeyen global çevre kuruluşu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) her yıl en başarılı şirketleri sıraladığı A listesinde bu yıl da yer aldığı belirtildi.

        CDP'nin 2025 yılı iklim değişikliği anketi aracılığıyla açıkladığı verilere göre, Vodafone emisyonları ve iklim değişikliği risklerini azaltan ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sunan uygulamalarıyla bu başarıyı kazandı. Telekomünikasyon firması, satın aldığı ve küresel operasyonlarında kullandığı şebeke elektriği kullanımının %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle karşılamak üzere belirlediği 2025 hedefine ulaşarak çevresel sürdürülebilirlik programında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Vodafone 2021 yılının Nisan ayından bu yana Türkiye operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanıyordu.

        YENİLENEBİLİR KAYNAKLARLA GEÇEN 2 YIL

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

        “Vodafone’un bir kez daha CDP A listesine dahil edilmesi, Grubumuzun hedeflerine ulaşmak için doğru adımları attığımızı ve İklim Geçiş Planımız aracılığıyla kaydettiğimiz ilerlemeyi şeffaf bir şekilde raporladığımızı gösteriyor. Her yıl artan şebeke trafiğini göz önünde bulundurduğumuzda, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uygulamaya devam ettiğimiz stratejimiz, net sıfır emisyon taahhüdümüzü yerine getirebilmemiz açısından kritik öneme sahip. 2025 mali yılı, global operasyonlarımızda satın aldığımız ve kullandığımız şebeke elektriğinin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle karşıladığımız ilk yıl oldu. Bu, Vodafone Grubu adına büyük bir başarı ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki ekiplerin özverisi sayesinde gerçekleşti. Türkiye’de de 2021’den bu yana şebeke ve ofislerimizde tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırladık. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı baz yılımız olan 2020'ye göre %94 oranında azalttık. Faaliyetlerimiz sonucu şebekemizde oluşan elektronik atıkların %100’ünü geri kazanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla değerlendiriyoruz.”

        TEK BAĞIMSIZ ÇEVRE VE DOĞA RAPORLAMA SİSTEMİ

        Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, şirketlerin, sermaye piyasalarının, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgesel yönetimlerin çevresel etkilerini yönetebilmelerini sağlamak için dünyadaki tek bağımsız çevre ve doğa raporlama sistemini sunuyor. CDP, şirketleri değerlendirirken detaylı ve bağımsız bir metodolojiden yararlanıyor. A’dan D’ye kadar yapılan puanlamada, şirket açıklamasının kapsamı, şirketin farkındalık düzeyi ve çevresel riskleri yönetme becerisinin yanı sıra hırslı ve anlamlı hedefler koymak gibi çevresel liderlikle çağrıştırılabilecek en iyi uygulamalara imza atmış olması da dikkate alınıyor. Açıklama yapmayan ya da yetersiz bilgi sunan şirketlere F veriliyor. CDP’nin her yıl kamuoyuyla paylaştığı açıklama ve puanlamalar, iş dünyasının çevre konusundaki şeffaflığını yansıtan altın standart olarak kabul ediliyor. CDP puanları, yatırım ve satınalma kararlarının verilmesinde önemli rol oynuyor. CDP'nin 2025 yılı için hazırladığı 'A Listesi'nin 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

