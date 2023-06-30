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Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: Filenin Sultanları kaç puanda?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi’nde üçüncü yani son hafta karşılaşmaları oynanıyor. Turnuvayı ilk sekizde tamamlayan takımlar play-off mücadelesine hak kazanacak. Peki, Filenin Sultanları kaç puanda, final nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

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  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? 2023 Filenin Sultanları güncel ve son puan durumu

    Voleybol Milletler Ligi büyük bir çekişmeye sahne oluyor. 16 takımın yarıştığı turnuvada ilk sekizde yer alan takımlar; Dört çeyrek final, iki yarı final, bronz ve altın madalya maçları oynayacak. İlk olarak Antalya’da başlayan daha sonra Çin’de devam eden ve son aşaması Tayland’ta oynanan turnuvanın finali ABD’de yapılacak. İşte 29 Haziran Perşembe günü itibariyle ilk sekiz sırada yer alan takımlar…
  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? 2023 Filenin Sultanları güncel ve son puan durumu

    VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

    Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin final turu 16 Temmuz Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki College Park Center'da gerçekleştirilecektir.
  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? 2023 Filenin Sultanları güncel ve son puan durumu

    VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ İLK 8

    1. POLONYA 23 Puan

    2. ABD 21 Puan

    3. BREZİLYA 20 Puan
  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? 2023 Filenin Sultanları güncel ve son puan durumu

    4. ALMANYA 20 Puan

    5. TÜRKİYE 20 Puan

    6. JAPONYA 18 Puan
  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? 2023 Filenin Sultanları güncel ve son puan durumu

    7. ÇİN 18 Puan

    8. İTALYA 13 Puan
  • Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? 2023 Filenin Sultanları güncel ve son puan durumu

    FİLENİN SULTANLARI KALAN MAÇLAR

    30 Haziran Cuma Brezilya Türkiye / 16.30

    2 Temmuz Pazar Hırvatistan Türkiye / 09.00

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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