Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk haftası Antalya'da oynanan turnuva büyük bir merakla takip ediliyor. ABD, son dünya şampiyonu Sırbistanı 3-2’lik skorla geçmeyi başardı. Diğer tarafta ise Voleybol Milletler Ligi’nin son şampiyonu İtalya var. ABD, Voleybol Milletler Ligi'nin son şampiyonunuda geçmeyi başarabilecek mi? İşte merakla beklenen İtalya ABD maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadrosu...