Voleybol Milletler Ligi Türkiye etabına Vodafone’dan 5G desteği

Volleyball World, 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar 2’nci hafta maçları için Vodafone ile iş birliğinin yenilendiğini duyurdu. Geçen yıl Antalya'daki işbirliğinin başarısının ardından, şirket bir kez daha Challenge sistemi operasyonları, servis ve smaç hızlarının takibi gibi maç işlevleri için 5G şebekesi üzerinden teknolojik destek sağlıyor. Bu kurulum ile gerçek zamanlı karar vermeyi mümkün kılarken taraftarları aksiyona her zamankinden daha yakın hale getirmek hedefleniyor.

Volleyball World Sponsorluk Başkanı Oliver Clarke şunları söyledi:

“Vodafone, voleybolu dünya çapındaki taraftarlarla buluşturma şeklimizi dönüştürmede olağanüstü bir ortak olmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri, her oyunu, puanı ve performans istatistiğini izlemek için en son maç teknolojilerini kullanarak geçen yıl rekor kıran bir Voleybol Milletler Ligi'nin sağlanmasında önemli rol oynadı. 2025 Voleybol Milletler Ligi için de bu işbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu: