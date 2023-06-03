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Voleybol Milletler Ligi’nde heyacan devam ediyor! Türkiye İtalya maçı ne zaman?

Voleybol Milletler Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın sıradaki rakibi İtalya. Milletler Ligin’de ikide iki yapan Filenin Sultanları son şampiyon İtalya karşısında büyük bir sınav verecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar…

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  • Voleybol Milletler Ligi’nde heyacan devam ediyor! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk günün de Güney Kore ikinci gününde ise Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Güney Kore’yi set vermeden geçen Millilerimiz son dünya iampiyonu Sırbistan’ı ise 3-1 mağlup etti. Bugün Voleybol Milletler Ligi’nin son şampiyonu İtalya karşısında zor bir sınava daha çıkacak olan Filenin Sultanları yoluna namağlup devam etmek istiyor. İşte, Türkiye İtalya maçının başlama saati, yayıncı kanal ve kadroları…
  • Voleybol Milletler Ligi’nde heyacan devam ediyor! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye İtalya voleybol maçı, bugün saat saat 20.00’ de başlayacak.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde heyacan devam ediyor! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak
  • Voleybol Milletler Ligi’nde heyacan devam ediyor! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KADROLAR

    Türkiye: Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Eda Erdem, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Kübra Akman, Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu, Gizem Örge
  • Voleybol Milletler Ligi’nde heyacan devam ediyor! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İtalya: Omoruyi, Bosio, Squarcini, Danesi, Sylvia Nwakalor, Degradi, Panetoni, D'Odorico, Battistoni, Malual

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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