Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk günün de Güney Kore ikinci gününde ise Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Güney Kore’yi set vermeden geçen Millilerimiz son dünya iampiyonu Sırbistan’ı ise 3-1 mağlup etti. Bugün Voleybol Milletler Ligi’nin son şampiyonu İtalya karşısında zor bir sınava daha çıkacak olan Filenin Sultanları yoluna namağlup devam etmek istiyor. İşte, Türkiye İtalya maçının başlama saati, yayıncı kanal ve kadroları…