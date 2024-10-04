Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, Pedro Alonso'yu evinde ağırladı
Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, İstanbul'da bulunan 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro'yu evlerinde ağırladı
Sık sık Türkiye'ye gelen İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, son birkaç haftadır, İstanbul'da bulunuyor.
İspanyol yıldız, İstanbul'da geçirdiği süre boyunca Murat Boz gibi ünlü isimlerle de bir araya geldi.
Son olarak, Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, Pedro Alonso O'choro'yu evlerinde konuk etti.
Pedro Alonso O'choro, Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'e bir resim hediye etti. Zeynep Sever Demirel; hediye için; "O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı... Bu harika hediye için teşekkür ederim" sözleriyle teşekkür etti.
Fotoğraflar: Instagram