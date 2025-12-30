Volkan Konak'ın kayınvalidesi vefat etti
31 Mart'ta hayata veda eden Volkan Konak'ın kayınvalidesi Nahide Kara, yaşamını yitirdi
Giriş: 30.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:30
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin vefatının ardından bu kez de annesinin acısıyla sarsıldı.
Konak, annesi Nahide Kara'nın vefat ettiğini duyurdu.
Volkan Konak; "Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur" açıklamasını yaptı.
