        Volkan Konak'ın kayınvalidesi vefat etti

        Volkan Konak'ın kayınvalidesi vefat etti

        31 Mart'ta hayata veda eden Volkan Konak'ın kayınvalidesi Nahide Kara, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:30
        Kayınvalidesi vefat etti
        Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin vefatının ardından bu kez de annesinin acısıyla sarsıldı.

        Konak, annesi Nahide Kara'nın vefat ettiğini duyurdu.

        Volkan Konak; "Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur" açıklamasını yaptı.

        Eşini tehdit edip, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanığın tahliyesi üst mahkemeden döndü

        İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (26) görüntülü arayıp, 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) tahliyesine edilen itiraz üzerine İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eski eşinin ve çocuklarının can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına hükmedip sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

