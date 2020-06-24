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VW 14 yıl önce sattığı şirketi geri almak istiyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW),2006 yılında sattığı araç kiralama şirketi Europcar'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Şirket kaynaklarına göre, koronavirüs salgınının turizm sektörünü vurması sonucu zor günler yaşayan Europcar ile Volkswagen'in filosunu daha kârlı bir şekilde değerlendirmek istediği belirtiliyor

Volkswagen Europcar
HABERTURK.COM / Reuters

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) , Fransız araç kiralama şirketi Europcar'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Şirket kaynakları, VW'nin filosunu daha yüksek kârlı olarak değerlendirmek için satın almayı düşündüğünü kaydederken, koronavirüs salgını nedeniyle turizmdeki düşüşün de Europcar'ı iflasın eşiğine getirdiğine dikkat çekiyor.

Europcar'ın piyasa değeri 390 milyon euro seviyesinde. Fransız şirketin borçlarının ise 1 milyar euronun üzerinde olduğu belirtiliyor.

VW, 2006 yılında Europcar'ı Avrupalı yatırım firması Eurazeo'ya 3.3 milyar euro karşılığında satmıştı.

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