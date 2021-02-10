Reuters

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),uçan otomobil kervanına katılmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de uçan otomobil için araştırmalara başlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Otonom sürüş konseptinin ötesinde dikey mobilite geleceğin ulaşım biçimi olabilir, özellikle teknik yeterliliğe sahip Çin pazarında" denildi.

Açıklamada, potansiyel ortaklıklar ve endüstrinin uçan otomobilleri geliştirmeye elverişli olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

VW'nin Çin'den sorumlu ismi Stephan Woellenstein, markanın ilk etapta bir drone geliştirmek istediğini kaydetti.

VW'nin birçok rakibi uçan otomobil geliştirmek için yoğun mesai harcıyor. Morgan Stanley'in analizine göre, 2040 yılında uçan otomobil pazarının büyüklüğü 1.5 trilyon doları bulabilir.