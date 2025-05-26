Volodimir Zelenskiy: Putin diplomasiyle oyun oynuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son günlerdeki saldırılarına dair açıklamada bulundu.

Bir video mesaj yayınlayan Ukrayna lideri, Rusya'nın son 3 günde 900'den fazla dron ile Ukrayna'ya saldırdığını bildirdi.

Zelenskiy, söz konusu saldırıların askeri bir mantığa dayanmadığını dile getirirken, saldırıların Rusya'nın savaşı devam ettirmek üzerine politik bir tercihi olduğunu belirtti.

Rusya'nın barışa ilişkin bir memorandum hazırladığını hatırlatan Zelenskiy, aynı zamanda saldırıların sürdüğünü ve yeni saldırılara hazırlık yapıldığını ifade etti.

Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı Haberi Görüntüle

Ukrayna lideri video mesajında, sıklıkla dile getirdiği yaptırımlara yeniden işaret etti. Rusya'yı ateşkese zorlamak için Avrupa ve ABD'den yaptırımların artırılması talebinde bulunan Zelenskiy, Putin'in tavrına dikkat çekti.

Zelenskiy "Putin görüştüklerine saygı duymaya başlamalı. Şimdilik, diplomasi ve diplomatlarla oyunlar oynuyor. Bu değişmeli." dedi.

REKLAM

RUSYA SUMİ'DE 4 KASABAYI ELE GEÇİRDİ

Sınır boyunca tampon bölge kuracağını duyuran Rusya, Sumi'de 4 kasabayı ele geçirdi.