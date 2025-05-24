Rusya Kiev'e saldırdı: 15 kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, 14 adet İskender-M/KN-23 tipi balistik füzesi ve 254 adet İHA ile saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerin çalışması sonucu 6 füzenin imha edildiği, 245 İHA'nın da imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, saldırının ana hedefinin Kiev bölgesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu başkentte 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

İngiltere merkezli Sky News haber kanalı ise, Rusya'nın Harkiv sınırı boyunca 50 bin asker topladığını bildirdi.

Ukraynalı bir asker yetkili, Rus askerlerinin sınır hattında yoğunlaştığını ifade ederken, bazı saldırılarda da bulunduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkili, bu saldırıların başarılı olamadığını dile getirirken, Rusya'nın saldırı için hazırlık yaptığını belirtti.

RUSYA'DAN SUMİ VE HARKİV AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 17-23 Mayıs tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, askeri havaalanı altyapı unsurları, silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama yerleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu ifade edildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 6 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Maryino, Harkiv bölgesindeki Radkovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Aleksandropol, Novoolenovka, Novaya Poltavka ve Bogatır yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

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*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir