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        Haberler Bilgi Yaşam Vücudumuzun en temel minerallerinden olan magnezyumu hangi besinlerden alırız?

        Magnezyum eksikliğinizi giderecek sağlıklı besinler hangileri?

        Sağlıklı bir yaşama sahip olabilmenin olmazsa olmazı dengeli beslenmedir. Bu kapsamda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli minerallerden biri de magnezyumdur. Peki, verimli şekilde magnezyum alabileceğimiz besinler hangileri? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:00
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        Magnezyum içeren besinler bolca tüketilerek söz konusu ihtiyacın giderilemediği durumlarda yaşam kaliteniz düşebilir, yorgunluk ve halsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Siz de bu durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız, vücudunuzda magnezyum eksikliği olabilir.

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        Magnezyum bakımından zengin ve sağlıklı besinler

        1. Badem

        Bademler magnezyum da dahil olmak üzere minerallerin mükemmel bir kaynağıdır. 23 bademlik 1 porsiyonunda 77 miligram magnezyum veya günlük değerinizin yüzde 18,3'ü bulunur. Ayrıca niasin, E vitamini ve sağlıklı tekli doymamış yağların da mükemmel bir kaynağıdır.

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        2. Enginar

        Enginarlar kalorisi düşük ve magnezyum dahil besin değeri yüksektir. Orta boy bir enginarda 77 miligram magnezyumun yanı sıra bol miktarda lif, potasyum ve çeşitli B-kompleks vitaminleri bulunur.

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        3. Kaju

        Kaju fıstığı magnezyum açısından zengin bir diğer kuruyemiştir. Ayrıca demir, potasyum, çinko, K vitamini ve birkaç B-kompleks vitamini içerir.

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        4. Bezelye

        Bezelye pek çok sağlıklı yiyecek listesinde yer almıyor, bu üzücü çünkü sizin için oldukça iyiler. Bir fincan pişmiş bezelyede 62 miligram magnezyumun yanı sıra bol miktarda demir, potasyum, çinko, B-kompleks vitaminleri ve A vitamini bulunur.

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        5. Patates

        Kabuğu bozulmamış büyük bir fırınlanmış patates 84 miligram magnezyum içerir. Ayrıca bol miktarda potasyum içerir ve iyi bir C vitamini, çoğu B-kompleks vitamini ve demir kaynağıdır.

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        6. Kabak çekirdeği

        Kabak çekirdeği sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Bir avuç kavrulmuş kabak çekirdeğinde 156 miligram magnezyumun yanı sıra çeşitli B-kompleks vitaminleri, potasyum, demir ve omega-3 yağ asitleri bulunur.

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        7. Muz

        Daha çok potasyum açısından zenginliğiyle bilinen muz, aynı zamanda iyi bir magnezyum kaynağıdır. Orta boyutlarda bir muz yaklaşık olarak 32 mg magnezyum sağlar. Günde bir adet muz tüketerek ya da muzu içeceklerinize, atıştırmalıklarınıza ekleyerek öğününüze hem potasyum hem C vitamini hem de magnezyum açısından zengin bir besin ekleyebilirsiniz.

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        8. Süt

        Süt, doğal olarak magnezyum içeren içecekler arasındadır. 1 su bardağı yağsız sütte 24 ila 27 mg magnezyum bulunur. Sütü tek başına ya da farklı içecek ve tatlı tariflerinin içerisinde tüketebilirsiniz.

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        9. Ayran

        Yoğurt, daha çok kalsiyum içeren besinler listesinde öne çıksa da magnezyum içeren gıdalar arasında da yer alır. Yoğurttan hazırlanan ayran da magnezyum açısından değerli bir içecektir. Yoğurt aynı zamanda selenyum da içerir. Selenyum içeren besinler listesi için ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

        Kaynak: Verywellfit/Youplus

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