Ödem, vücudun çoğu bölgesinde; bacaklarda, kollarda ve karın bölgesinde meydana gelebilir. Ödemden kurtulmak ise sanıldığı kadar zor değildir. Detaylar haberimizde...

ÖDEM NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ödem, kişinin vücudunda şişkinlik yaratan bir durumdur ve genel adıyla vücudun fazla su tutması anlamına gelir. Vücudumuzda özellikle karın, bacak ve kollarda şişkinliğe sebep olmaktadır.

Kılcal damarların olduğu dokuların aralarında sıvı oluşmasının 3 tane önemli nedeni bulunmaktadır;

- Kan damarlarının içerisinde aniden oluşan yüksek basınç hipertansiyon) vardır.

- Kan damarlarının dışında basınç uygulanması vücuttaki sıvının emilmesine yol açar.

- Dışarıdan gelen bir basınç, kan damarlarının çevresini tehlikeye atarak dengeyi bozar ve sıvı kaybına neden olabilir.

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Ödem, vücudun birçok bölgesinde meydana gelebilir. Özellikle göz kapaklarında, ayaklarda, yüzde, kollarda, bacaklarda hatta parmaklarda bile şişlik görülebilir. Bunların yanı sıra cildin gergin olması, göz kapaklarındaki şişlikten dolayı gözleri açamamak, şişliğin olduğu bölgelerde parmakla bastırılınca o bölgede çukur oluşması ve beyazlık oluşması belirtiler arasında yer alır. Vücudunda ödem olan kişinin gün içerisinde nabzında değişiklik meydana gelebilir. Bu bulgulardan bir ya da birkaçını yaşayan kişiler zaman kaybetmeden uzman bir doktora başvurmaları ve tedaviye başlamaları önemle tavsiye edilir.

Ödemin oluşmasına neden olan sebepleri şöyle sıralayabiliriz;

- Bazı ilaçların yan etkisi (tansiyon ilaçları, steroid ilaçları, doğum kontrol ilaçları)

- Sağlıksız beslenmek

- B vitaminini yeteri kadar almamak

- Tuzlu besinler tüketmek

- Ciltte oluşan güneş yanığı (ciltte şişkinliğe sebep olur).

- Gebe olmak

- Kilo fazlalığının olması

- Menopoza girmiş olmak

- Ameliyat sonrası uzun süre yatmak

ÖDEME NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?

- Konjestif kalp yetmezliği: Konjestif kalp yetmezliği yaşandığı zaman kalbin pompalama yeteneği zayıflar. Bu nedenle kan, bacaklarda, ayaklarda kısacası vücutta ödeme sebep olabilir. Konjestif kalp yetmezliğinde, karın ve bel çevresinde ödem oluşabilir ve akciğerde sıvı birikmesine neden olabilir.

- Böbrek hastalıkları: Böbrekler vücuttan alması gerektiği kadarıyla su almazsa kandaki basınç seviyesi yükselmeye başlar, bu da ödem oluşmasına yol açabilir. - Siroz: Siroz hastalığı, karaciğerde oluşan protein yetersizliği ve tıkanıklığına yol açtığı için kanda artan basınca yol açar. - Amfizem: Amfizem hastalığı, akciğerde ve kalpte basıncın artması ve vücutta ödem oluşmasıyla meydana gelir. REKLAM ÖDEM ATICI YÖNTEMLER NELERDİR? 1. UZUN SÜRE SABİT BİR YERDE OTURMAK Uzun süre hareketsiz şekilde sabit bir yerde oturmak dokulardaki kan akışını sekteye uğratır ve ödem oluşumunu kolaylaştırır. Bu sebeple uzun süreler hareketsiz şekilde sabit bir yerde oturmamaya dikkat edin. 2. TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK Ödemin en büyük dostu aşırı tuz tüketimidir. Tuz tüketimine bağlı dokularda sıvı birikmesini önlemek için tuz tüketimini azaltmak ödem atma yolunda güçlü bir çözüm olacaktır. 3. AYAKLARI YÜKSEK BİR YERDE TUTMAK Ayakların kalp hizasına gelecek şekilde yüksek bir yerde tutulması da dokulardaki sıvı birikimine bağlı ortaya çıkan ödem şişliğini azaltır ve bölgeyi rahatlatır. 4. YETERLİ MİKTARDA SU İÇMEK Günlük su tüketimi, ödemin azaltılmasında en önemli faktörlerden biridir. Yeterli miktarda su içmek, böbreklerin daha verimli çalışmasını sağlar ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, yeterince su içmek dehidrasyonu önleyerek vücudun sıvı tutmasını engeller. Su tüketimi yetersiz olduğunda, vücut dengeyi korumak için sıvıyı tutmaya başlar ve bu da ödeme yol açar. Günde en az 2-2,5 litre su içmek, ödeme karşı etkili bir savunma mekanizmasıdır. REKLAM 5. DÜZENLİ UYKU Sağlıklı beslenmek kadar uyku da ödem atma yolunda önemli bir faktördür. Düzenli ve kaliteli uyumaya başladıkça ödem ve buna bağlı şişliklerinizin vücuttan yavaş yavaş atıldığını göreceksiniz. 6. VİTAMİN TAKVİYESİ ALMAK Magnezyum, B6 vitamini ve potasyum takviyesi alarak veya doğal yollarla bu ihtiyaçları karşılayarak vücuttaki su birikimini azaltmanın ve vücuttaki ödemin atılabileceği kabul edilir. 7. DÜZENLİ HAREKET Sağlık açısından birçok faydası olduğu gibi ödem atıcı yöntemler arasında da düzenli hareket etmek yer alır. Düzenli hareket edilmesi damarlardaki kan akışını rahatlatır ve ödem olan bölgeleri iyileştirir.